Погода в Севастополе 19 июня

Погода
19-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 26…28°.

Температура воды в море 21°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 