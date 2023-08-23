Крымский священник оштрафован в Севастополе за пьяную езду

Балаклавский районный суд приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей настоятеля алупкинского храма Святого Великомученика Пантелеймона за вождение в нетрезвом виде, причем повторное.

Священник в августе прошлого года уже был лишен прав на полтора года и оштрафован на 30 тыс. рублей.

В сентябре 2022 года настоятель опять был задержан сотрудниками ГИБДД. У него наблюдались «нарушение речи и неустойчивость позы». От медицинского освидетельствования настоятель отказался.

Примечательно, что обязательные работы нарушителю присудить нельзя в силу гепатита, подагры, гипертонии и ожирения второй степени. Поэтому суд приговорил к штрафу в 200 000 рублей, и его второй раз лишили прав управлять транспортом на два года.

Напомним, в Севастополе задержан житель Ростовской области, который устроил дебош в Свято-Никольского храме-памятнике.