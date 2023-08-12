Пьяный турист из Ростова устроил дебош в Свято-Никольском храме

В Севастополе задержан житель Ростовской области, который устроил дебош в Свято-Никольского храме-памятнике, сообщили в пресс-службе севастопольского управления МВД.

Сообщение в дежурную часть УМВД России поступило накануне от неравнодушных граждан. Они рассказали, что в православном храме, который находится на Северной стороне, неизвестный устроил дебош.

Предварительно установлено, что днем в культовое учреждение зашел полураздетый мужчина, который безо всякой на то причины стал повреждать имущество храма. Дебошир вел себя агрессивно.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что нарушителем является ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью 33-летний житель Ростовской области.

При этом задержанный был в наркотическом опьянении, вел себя неадекватно, и причинил себе телесные повреждения, полицейские вынуждены были вызвать скорую и сопроводить его туда.

По данному факту проводится проверка.

Полицейскими изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливается сумма причиненного материального ущерба.

Напомним, в прошлом году Свято-Никольский храм уже был ограблен почти на миллион рублей.

пьяныОльга Сурикова