Украина распространяет видео якобы удара по мысу Тарханкут

Утром 23 августа, если верить видео, которое выложила украинская сторона, то ВСУ нанесли удар по позиционному району ПВО на мысе Тарханкут. Под удар попал ЗРК С-300, а не С-400, а также бензовоз, пишет Telegram-канал «Рыбарь».

Подчеркивается, что больше всего заинтересовал факт того, что уничтожение ЗРК попало на камеру БЛА.

Судя по кадрам, беспилотник находился к северо-западу от места попадания, то есть в акватории Черного моря где-то южнее Тендровской косы. Скорее всего был использован португальский БЛА Tekever AR5 вместе с V-BAT, в том числе для разведки обстановки на Кинбурнском полуострове.

«Принимая во внимание активность украинских катеров, которые подбирались даже на 30 км, вполне возможно, что в атаке была использована корабельная версия высокоточной ракеты Brimstone II. Её дальность вполне позволяет бить с такого расстояния, а мощность боевой части относительно небольшая», — написал автор поста.

Минобороны России официальной информации по данной ситуации не давали.

Ольга Сурикова