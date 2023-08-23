Над Черным морем кружит рекордное количество натовских самолетов-шпионов

В небе в районе Черного моря и Румынии за один день заметили рекордное количество натовских шпионских самолетов.

Как пишет РИА Новости , большое количество шпионов зафиксировали и накануне, 22 августа. В небе над Румынией кружили два Boeing E-3 Sentry и один Boeing KC-135R Stratotanker. Долгое время над дельтой Дуная, а также над Черным морем летал американский Lockheed EP-3E Aries II.

Был замечен еще один необычный самолет — Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который на первый взгляд выглядит как бизнес-самолет. Adevarul со ссылкой на свои источники уверяет, что на его борту датчики, позволяющие перехватывать и расшифровывать сообщения на расстоянии сотен километров. Данные с него используются в режиме реального времени.

Также называется среди прочих и мощный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. У него есть множество электрооптических и инфракрасных датчиков, а также высокоточный радар, который позволяет наблюдать за 100 000 км² территории в день.

Ольга Сурикова