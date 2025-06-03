Экс-мэр Керчи арестован по делу о земельных махинациях

Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков заключён под стражу до 22 июля 2025 года. Такое решение принял городской суд.

По версии следствия, Брусаков причастен к незаконной продаже участка площадью 1,5 тыс. кв. м на центральной набережной города. Земля была передана местному депутату и владельцу строительной компании за 20% от кадастровой стоимости — 340 тыс. рублей. Кроме того, экс-чиновника обвиняют в выдаче разрешений на строительство в охранной зоне археологического памятника «Древний город Пантикапей». В Приморском сквере по этим разрешениям был возведён торговый центр.

Следствие также вменяет бывшему мэру согласование строительства двух автозаправочных станций в нарушение действующих норм.

Святослав Брусаков ушёл с поста главы администрации Керчи в июле 2024 года. Ранее он получил выговор от главы Крыма Сергея Аксёнова за неудовлетворительную работу по благоустройству городской среды.

Дмитрий Островский

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