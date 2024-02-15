Крымские музеи подали жалобу в ЕСПЧ в попытке вернуть «скифское золото»

Четыре крымских музея подали коллективную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против действий Украины и Нидерландов в отношении коллекции так называемого «скифского золота». Эту информацию подтвердил директор ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин, пишет ForPost.

Суды за «скифское золото» продолжаются уже 10 лет. Около 2000 ценных исторических экспонатов из крымских коллекций были вывезены с полуострова для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Обеднели коллекции Центрального музея Тавриды, Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

После многих лет судебных разбирательств в июне 2023 года Апелляционный суд Амстердама принял решение передать «скифское золото» Украине.

Ольга Сурикова