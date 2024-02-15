Житель Севастополя восстанавливает собственными силами свой дом, поврежденный во время ракетной атаки

Выйдя из больницы, он начал ремонтировать дом сам на деньги, которые откладывал на «черный день».

Напомним, вечером 4 января во время ракетной атаки Украины на Севастополь обломки сбитой ракеты рухнули на хозяйственные постройки частного дома на ул.Уральской, недалеко от ЦУМа.

Как рассказал хозяина дома Владимир Лепехин, он отдыхал в мастерской, смотрел телевизор. С тех пор прошло полтора месяца. Вернувшись из больницы В.Лепехин принялся восстанавливать жилище собственными силами, пишет «Севастопольская газета».

«Деньги, которые я откладывал на «черный день», пришлось пустить на ремонт дома, а собственную смерть отложить до лучших времен», — отшутился хозяин.

Во время падения обломков ракеты выбита часть стены мастерской, сантехнической комнаты, гаража. В автомобиле, стоявшем в гараже, вылетели стекла.

Сотрудники МЧС, которые работали на поврежденном доме, зафиксировали разрушения, собрали обломки ракеты.

Как рассказал Лепехин неделю назад к нему заходил полицейский и в очередной раз задокументировал события 4 января. Страж порядка объяснил, что информация будет использована для предъявления иска государству Украина за совершение террористической атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Сам В.Лепехин в городским властям за помощью в восстановлении разрушенных строений не обращался, а обратился в газету. Он не знает, полагается ли ему возмещение за нанесенный ущерб здоровью, личному имуществу и частной собственности.

Ольга Сурикова

Фото: Севастопольская газета