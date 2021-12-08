Крымские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах

Против было 8 депутатов

Депутаты Государственного совета Крыма одобрили проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Решение было принято в ходе заочного голосования, сообщает Крыминформ.

Законопроект поддержали «за» – 62, «Против» – 8, «Воздержались» – 2, «Не голосовали» – 1», – указано в протоколе голосования.

В пояснительной записке к проекту документа уточняется, что принятие проекта позволит обеспечить участие Госсовета в рассмотрении Госдумой проектов федеральных законов.

При этом в Госсовете пояснили, что законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте не относится к проектам по предметам совместного ведения, поэтому в крымском парламенте не рассматривается.

Ольга Сурикова