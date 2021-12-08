В Севастополе стало больше людей с вредными привычками

Севастополь опустился на 6 позиций в рейтинге регионов РФ по отсутствию вредных привычек у населения за 2020 год и занял 31 строчку, сообщается в исследовании агентства РИА – Рейтинг.

Как сообщают исследователи, в основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Ранее, Генеральная прокуратура сообщала, что Севастополь является лидером по росту преступности в 2020 году, а издание РБК отмечало, что наш город вошел в десятку регионов с самым большим количеством курящих женщин.

Для составления данного рейтинга использовались показатели за последние три года (2018-2020 гг.), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек в регионе.

Лучше всего дела обстоят дела в республиках Северного Кавказа, для которых характерны строгие традиции. Также в первую десятку рейтинга входят Ульяновская область, Брянская область, Республика Марий Эл, Рязанская область и Республика Адыгея, в которых зарегистрировано низкое потребление табачных изделий.

Наибольшая приверженность вредным привычками наблюдается в Республике Хакасия, Камчатском крае, Сахалинской области, Амурской области, Удмуртской Республике и Магаданской области. Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.

Напомним, в прошлом году число россиян, придерживающихся здорового образа жизни, сократилось на четверть.

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Дмитрий Островский