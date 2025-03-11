В Севастополь прибудет поезд «Поезд Победы»

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка: 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. 14 марта уникальный музей прибудет в Севастополь.

В поезде 400 квадратных метров декораций, более 150 полноразмерных скульптур, четыре тысячи единиц оригинального реквизита, 50 видеопроекторов.

История путешествия поезда начинается с октября 2020 года. За пять лет он преодолел больше 200 тысяч километров, побывал в 225 городах, его посетили уже более 1,13 миллиона человек и еще столько же посмотрели виртуальный тур на сайте.

В Севастополе увидеть экспозицию «Поезда Победы» можно 14 и 15 марта с 10:00 — 19:00. Посетить поезд можно по билетам, которые выдаются бесплатно на сайте. Регистрация откроется за сутки до прибытия поезда.