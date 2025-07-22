Крымчанка отдала неизвестным 2,5 млн рублей за «спасение» внучки

Как отметили в МВД Крыма, крымчане за неделю передали мошенникам 17 млн рублей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и «безопасные счета » – обманутые крымчане передали 17 миллионов рублей

Через ЗВОНКИ обмануто 18 граждан

Так, на телефон пожилой жительнице Симферополя позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что по вине ее внучки в ДТП серьезно пострадал человек. И за крупную сумму денег пообещал избавить ее от наказания. Пенсионерка, не раздумывая, вручила приехавшему курьеру 2,5 млн рублей.

Аналогичный случай произошел и в Феодосии, где ради спасения внучки местный житель передал курьерам мошенников 200 тысяч рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai