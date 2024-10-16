В Севастополе организатор незаконно работавшего детского лагеря оштрафован на 500 тыс. рублей

Проверку проводила прокуратура Гагаринского района Севастополя вместе с департаментом образования.

Установлено, что на базе детского развивающего центра на ул. Крайней в Севастополе в летний период была организована работа детского лагеря. На момент проверки там находилось 40 детей, которые там временно проживали и питались.

При этом бизнесмен не имел права на эту деятельность, а лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Руководитель лагеря оштрафован на крупную сумму.

После вмешательства надзорного ведомства незаконная деятельность лагеря была прекращена.

Напомним, севастопольцу выписали штраф на двести тысяч рублей за незаконную погрузочно-разгрузочную деятельность в морских портах города.

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Ольга Сурикова