Крымчанин зарезал 15-летнего подростка, проникнувшего в его дом

Жителю Алупки предъявлено обвинение в убийстве подростка, который пришел с группой молодых людей требовать с него деньги.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Следкома, в ночь на 20 августа компания молодых людей, среди которых было четверо несовершеннолетних, вскрыв дверной замок, проникла в квартиру дома по улице Ульяновых в Алупке.

Знакомые требовали от хозяина квартиры вернуть долг. В ходе конфликта фигурант нанес 15-летнему подростку удар ножом в область груди. После чего группа молодых людей покинула квартиру — часть из них скрылась, другие остались на лестничной площадке вместе с раненым, где он вскоре скончался.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения. Также будет дана оценка обстановке в семьях, где воспитывались несовершеннолетние.

Напомним, пожилой житель Алушты предстанет перед судом за убийство сына.

Ольга Сурикова