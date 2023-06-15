Крымчанин убил сына за унижение им матери

Пожилой житель Алушты предстанет перед судом за убийство сына, сообщает пресс-служба Следкома.

Установлено, что его 38-летний сын, возвращаясь после отбытия наказаний, устанавливал дома «тюремные правила», подвергая пожилых людей физическому насилию. Более того, ранее мужчина был судим за побои матери.

Отец, не выдержал систематических унижений в отношении прикованной к постели супруги, и в ходе ссоры нанес нетрезвому сыну удар ножом, от чего тот скончался.

При этом при посещении квартиры отец вводил проверяющих в заблуждение, сообщая об отсутствии проблем со стороны сына.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

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Ольга Сурикова