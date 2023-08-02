В Севастополе в районе пляжа Песочный уничтожать взрывоопасный объект

Сегодня ориентировочно с 14.00 до 17.00 в р-не пляжа Песочный в море будут уничтожать (подрывать) подводный взрывоопасный объект

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся.

При этом он обратился с просьбой не помогать врагу: «Не пишите в открытом доступе вопросы о каких-либо звуках и не выкладывайте видео о происшествиях в городе. Даже простое видео с машинами скорой помощи, которые едут на обычный вызов, ЦИПсО использует для раздувания паники».

Фото: Анастасия Ильина