Администратор ТГ-канала шпионила в пользу Украины из-за любви к майору ГУР

Яна Суворова из Мелитополя передавала данные о российских военных, рассчитывая выйти замуж за майора ГУР, говорится в сюжете телеканала «Россия».

Девятнадцатилетняя Яна была администратор ТГ-канала «Мелитополь цэ Украина». Систематизировала данные и отправляла их лично майору ГУР Лещинскому.

Последний умело играл на чувствах девушки, обещал жениться и приглашал в Киев. Но в личной, если не сказать интимной переписке, не забывал и про работу. Был галантен, за новые координаты российской техники или расположения всегда говорил Яне «спасибо». ⠀

Теперь девушка выйдет из тюрьмы в лучшем случае в 32 года. ⠀

Дарья Тимофеева

Фото: социальная сеть Вконтакте