Двое детей пострадали в ДТП на Фиолентовском шоссе в Севастополе

В Севастополе в 7 ноября в ДТП пострадали двое детей, которые управляли двухколесным транспортом, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Вчера около 16 автоледи, управляя автомобилем BUICK ENCORE, при повороте направо не уступила дорогу и сбила 13-летнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару.
Во время оформления первого ДТП, на противоположной стороне дороги по вышеуказанному адресу спустя 1 час произошла аналогичная дорожная авария. В данном ДТП 55-летний водитель автомобиля NISSAN QASHQAI при повороте направо сбил 14-летнего мальчика, который передвигался на электробайке «TALARIA» по тротуару.
Оба подростка получили травмы и были доставлены в больницу. Водители автомобилей были трезвые.
Напомним, в Севастополе летом в ДТП погиб ребенок. Подросток сидел на пассажирском сидении мотоцикла, которым управлял также несовершеннолетний.
Ольга Сурикова
Видео: пресс-служба УМВД России по Севастополю