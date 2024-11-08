Двое детей пострадали в ДТП на Фиолентовском шоссе в Севастополе

В Севастополе в 7 ноября в ДТП пострадали двое детей, которые управляли двухколесным транспортом, сообщает пресс-служба городского УМВД.

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Вчера около 16 автоледи, управляя автомобилем BUICK ENCORE, при повороте направо не уступила дорогу и сбила 13-летнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару.

Во время оформления первого ДТП, на противоположной стороне дороги по вышеуказанному адресу спустя 1 час произошла аналогичная дорожная авария. В данном ДТП 55-летний водитель автомобиля NISSAN QASHQAI при повороте направо сбил 14-летнего мальчика, который передвигался на электробайке «TALARIA» по тротуару.

Оба подростка получили травмы и были доставлены в больницу. Водители автомобилей были трезвые.

Напомним, в Севастополе летом в ДТП погиб ребенок. Подросток сидел на пассажирском сидении мотоцикла, которым управлял также несовершеннолетний.

Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба УМВД России по Севастополю

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