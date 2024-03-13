Житель Севастополя, который поджег квартиру соседей, теперь обвиняется в двойном убийстве 

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в покушении на убийство соседки путем поджога квартиры и убийстве ее пожилых родителей.

Как ранее сообщалось, в ночь на 2 марта житель дома по улице Корчагина из-за неприязненных отношений к соседям решил совершить их поджог: он взобрался на стремянку, разбил окно квартиры, забросил в комнату несколько банок с горючей смесью.

Сжечь полностью квартиру он не смог — прибывшие сотрудники МЧС успели локализовать возгорание, а потерпевших доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести верхних дыхательных путей и туловища.

Спустя несколько дней, супруги в возрасте 70 и 71 лет скончались, их 47-летняя дочь находится на лечении.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие, назначен ряд судебных экспертиз.

Фигурант уголовного дела задержан и судом заключен под стражу.

Тщательным образом также будут изучены доводы жителей дома, опубликованные в СМИ, о поступавших ранее жалобах граждан на угрожающее поведение задержанного с целью дачи оценки действиям должностных лиц системы профилактики, сообщили в Следкоме.

Ольга Сурикова