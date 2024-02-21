Крымчанин сбил 80-летнюю женщину в районе улицы Горпищенко

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту ДТП, в результате которого в августе 2023 года пострадала пожилая женщина

По версии следователей, 18 августа 2023 года житель Крыма за рулем «Мерседес-Бенц-Спринтер» двигался по проезжей части ул. Горпищенко в сторону ул. Семипалатинской и в районе д. № 47 сбил женщину 1945 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения, в том числе переломы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова