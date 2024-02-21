Морпехи 810-й бригады передали привет из освобожденных Крынок

Бойцы 810-я отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты записали видео, на котором рассказали, что взяли населенный вместе с десантниками.

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Бои в районе Крынок шли с осени прошлого года. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что «мы помним севастопольцев, кто геройски погиб в районе Крынок, не дожив до этого важного дня.

Никита Григорьевич Мечтанов

Вячеслав Александрович Пастухов

Валерий Владимирович Стадниченко

Иван Анатольевич Серебрий

Евгений Евгеньевич Левенец

Константин Юрьевич Бондаренко

Вечная память павшим!»