Морпехи 810-й бригады передали привет из освобожденных Крынок

Спецоперация на Украине
21-02-2024
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Бойцы 810-я отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты записали видео, на котором рассказали, что взяли населенный вместе с десантниками.

 

Бои в районе Крынок шли с осени прошлого года. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что «мы помним севастопольцев, кто геройски погиб в районе Крынок, не дожив до этого важного дня.

Никита Григорьевич Мечтанов

Вячеслав Александрович Пастухов

Валерий Владимирович Стадниченко 

Иван Анатольевич Серебрий 

Евгений Евгеньевич Левенец 

Константин Юрьевич Бондаренко

Вечная память павшим!»

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