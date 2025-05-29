ПСБ в Севастополе поддержал конкурс для предпринимателей «Золотой Меркурий»

ПСБ выступил партнером регионального этапа конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», который ежегодно проводит Севастопольская торгово-промышленная палата. В этом году его победителями стали три бизнесмена, развивающих свое дело в области промышленного производства, машиностроения и потребительских товаров.

Проекты конкурсантов оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Департамента экономического развития города Севастополя, некоммерческих организаций и бизнес-объединений. Возглавил жюри управляющий ПСБ в Севастополе Арсен Тананян. Критериями оценки служили экономическая эффективность предприятия, доля фонда оплаты труда в общем объеме затрат, деловая репутация и достижения компании, социальная ответственность и новации в производстве, а также потенциал для расширения бизнеса.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых направлений работы ПСБ. Поэтому мы рады оказывать содействие столь значимому региональному проекту, который позволяет находить и поощрять перспективных и инициативных предпринимателей Севастополя. На конкурс были представлены интересные и динамично развивающиеся бизнес-проекты, которые могут стать движущей силой для экономического и социального развития нашего региона», – отметила Анна Саркисян, руководитель по работе с юридическими лицами Севастопольского филиала ПСБ.

«Золотой Меркурий» – один из старейших и авторитетных конкурсов в сфере предпринимательской инициативы. Он проводится с 2002 года в стране, а в Севастополе – с 2017 года. Радует, что с каждым годом поступает все больше заявок. Это говорит об активности наших предпринимателей, хорошем деловом климате и большом потенциале региональной экономики», – прокомментировала Татьяна Криволуцкая, президент Севастопольской торгово-промышленной палаты.

РЕКЛАМА

ПАО «Промсвязьбанк»

ИНН 7744000912

ERID:2Vfnxy55U1N