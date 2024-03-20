Крымчанин попытался отправить в Великобританию военную экипировку ВС России

Уточняется, что 53-летний крымчанин в рамках коммерческой деятельности отправлял за границу посылки с запрещенными товарами. Таможенники изъяли предметы военной экипировки Вооруженных сил РФ: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, огнестойкие костюмы.

При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве посылку на основании ориентировки задержали и направили на экспертизу. Она установила, что продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении российской армии, продавать которую за рубеж физлицам запрещено.

Ольга Сурикова