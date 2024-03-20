Актер Кологривый задержан в Новосибирске после пьяного дебоша в кафе

Актер Никита Кологривый задержан в Новосибирске после пьяного дебоша в кафе. Telegram-каналы сообщают, что ему грозит 15 суток за мелкое хулиганство.

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Официальной информации нет.

Также сообщается об отмене участия Никиты Кологривого в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Ранее сообщалось, что Кологривый устроил дебош в в лаунж-баре Tangiers Lounge в Новосибирске — приставал к официантке, быковал на посетителей и сотрудников. По словам очевидцев, ближе к трем часам утра сильно перебравший Кологривый подошел к сотруднице заведения, лег к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия бара. Девушка жестко ему отказала, после чего актер укусил ее за ногу. При этом очевидцы утверждают, что он пытался трогать девушку за грудь.