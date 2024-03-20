В Севастополе под колесами троллейбуса погиб 27-летний пешеход

Сегодня утром на проспекте Генерала Острякова произошло смертельное ДТП с участием троллейбуса и пешехода.

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По предварительным данным Госавтоинспекции, сегодня около 8 утра в районе дома № 13 на проспекте Генерала Острякова, водитель троллейбуса произвел наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения троллейбуса.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В пресс-службе полиции отметили, что будут опрошены очевидцы происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.

Ольга Сурикова