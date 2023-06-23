ЛДПР – сплотимся в борьбе с фашизмом

Чтобы победить фашизм XXI века, важно воевать на всех фронтах каждому русскому. В наших силах поддержать наших ребят на передовой не только гуманитарной помощью, но и личной идеологической борьбой

«Если бы Запад хотел мира на Украине, не поставлялось бы такое количество вооружения ВСУ и пока Западу будет выгодно получать многомиллионную прибыль от контрактов по продаже оружия, война будет продолжаться. Это одна из причин отказа провести мирные переговоры с Россией. Зачем, когда на этом можно заработать. И цель врага очевидна – уничтожить нашу страну и получить прибыль от конфликта. На Украине не понимают, что их страна в данном случае является разменной монетой», — считает депутат Законодательного собрания от ЛДПР Андрей Куринов.

Сегодня важно объяснить русским людям с кем, за что и для чего мы боремся. Поединок начался не в феврале 2022 года, а почти на 100 лет раньше. Об этом Леонид Слуцкий подробно рассказывает, приводя взвешенные аргументы и проверенные исторические факты, в своей статье «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм».

«В Вашингтоне не считают убитых украинцев, считают деньги. Прибыли от новых контрактов на «Хаймарсы», F-16 и новые танки. Сверхприбыли от торговли американской пшеницей по новым «вкусным» ценам на фоне паралича поставок зерна в Африку», — комментирует Леонид Слуцкий.

ЛДПР смотрит на историю фашизма именно как на борьбу фашизма и России. Но история – это не прямая палка, это сложная конструкция развилок и последствий.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР