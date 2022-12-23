Крымчанин получил 18 лет строгого режима за изнасилование 8-летней падчерицы

Житель Республики Крым приговорен к 18 годам лишения свободы за совершение половых преступлений против малолетней падчерицы.

Установлено, что ранее судимый мужчина в период с 2019 по 2021 годы, проживая в одном из сел Раздольненского района со своей сожительницей и ее малолетней дочкой, совершал в отношении падчерицы преступления сексуального характера. На момент первого эпизода злодеяния пострадавшей девочке было 8 лет, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Решением Верховного суда Республики Крым подсудимый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к наказанию в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Крыму житель Бахчисарайского района насиловал трех соседских девочек в течение четырех лет.

Ольга Сурикова