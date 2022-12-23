Соцзащита Севастополя призвала не верить мошенникам, предлагающим в Telegram помощь в получении выплат 

Происшествия
23-12-2022
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Департамент труда и социальной защиты населения предупреждает, что в Telegram-канале «ЧП/Севастополь» распространяется недостоверная информация, в которой указаны несуществующие социальные выплаты, а также призыв подписаться на канал, который якобы поможет их оформить.

«Обращаем внимание, что это может быть мошенническая схема, и призываем не доверять непроверенным источникам!» — подчеркнули в департаменте.

Отмечается, что вся информация о соцвыплатах и пенсиях размещается только на официальных сайтах правительства Севастополя, Пенсионного фонда, Департамента труда и соцзащиты населения, а также в соцсетях и этих ведомств.

Ольга Сурикова

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