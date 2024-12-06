В Севастополе на карантин по ОРВИ закрыли две школы

В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ с целью предупреждения распространения заболевания две школы в Севастополе с 6 декабря закрыты на карантин:

Школа №6 — по 16 декабря

Школа №26 — по 17 декабря.

На время карантина в этих школах организовано дистанционное обучение с применением отечественной платформы «Сферум» и региональной системы РИСО, сообщили в правительстве Севастополя.

Перед тем, как школьники вернутся в школы, в образовательных учреждениях будет обязательно проведена заключительная дезинфекция.

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Ольга Сурикова

Фото: vk.com/sev_school6