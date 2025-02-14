14 лет за шпионаж: в Севастополе осудили иностранца

Иностранца, проживавшего в Севастополе, приговорили к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Украины. 43-летний мужчина по собственной инициативе установил отношения с представителями ГУР Минобороны Украины и передавал украинской разведке данные о дислокации военной техники и личного состава. Эта информация использовалась для нанесения ударов по городу. Об этом сообщает УФСБ по Крыму и Севастополю.

Городской суд Севастополя признал мужчину виновным в шпионаже по статье 276 УК РФ и назначил наказание в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу.

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Евгения Павлова