На улице Парковой появится торгово-развлекательный центр за 5 миллиардов

Благоустройство Город
20-06-2025

Сегодня на Петербургском международной экономическом форуме подписали договор с ГК «Парангон» о строительстве нового многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Аквамарин Премьер» на улице Парковой, 6.

Новый современный комплекс будет включать в себя:

— торговый центр (7700 кв.м);
— фуд-корт и детская развлекательная зона;
— конгресс-холл на 300 человек;
— банно-бассейный комплекс;
— апартаменты.

Аналогов такого комплекса в Севастополе нет.

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Анна Левина