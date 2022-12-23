В Севприроднадзоре подтвердили: в лесах браконьеры ставят ловушки на белок

Севприроднадзор провел проверку опубликованной ранее информации в соцсетях и СМИ об установленной на дереве ловушке, в районе Штурмового.

В ведомстве подчеркнули, что информация подтвердилась.

«Проведено обследование территории Терновского участкового лесничества на предмет выявления незаконно установленных самоловов, петель и ловушек в указанном районе, – говорится в сообщении природнадзора.

Жителей поблагодарили за сигнал и заботу о лесных обитателях.

«Те, кто считает, что подобные действия им могут сойти с рук, глубоко заблуждаются», – заверили в Севприроднадзоре.

Ольга Сурикова