В Гончарное начали возить воду

С сегодняшнего дня в селе Гончарное начинается ежедневный подвоз воды. Ранее машины приезжали лишь раз в пять дней, теперь — шесть раз в неделю.

Решение принято по итогам аппаратного совещания, на котором губернатор Михаил Развожаев обратил внимание на жалобы жителей:



«Там уже спортивное набирание воды с секундомером по 50 секунд. Так не должно быть», — заявил он.

По информации вице-губернатора Алексея Парикина, одна машина будет закреплена за Гончарным, ещё четыре направят в соседнее Резервное. Подвоз продолжится до окончания засушливого периода с кратностью пять дней в неделю, кроме выходных.

«Раньше люди пользовались колодцами, теперь воды там нет. Расход вырос — нужно возить шесть дней в неделю. Выходной пусть будет только один», — поручил губернатор. Он также сообщил, что лично проверит организацию доставки.

Вопрос предварительно проработан с депутатами и главами муниципалитетов. Власти рассчитали объём необходимой воды по числу проживающих в каждом дворе.

Дмитрий Островский

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