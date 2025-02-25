Конфискат больше не станут уничтожать

Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Подобный механизм уже был отработан на продукции легкой промышленности: одежде и обуви.

Законопроект распространят на остальные немаркированные товары, конфискованные по решению суда. Всего сейчас маркируется 27 товарных групп, в том числе это еда и лекарства.

Конфискат обязательно будут проверять на безопасность. Если экспертиза признает его непригодным для использования — его уничтожат или отправят на переработку.

Исключением станут спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табак и никотинсодержащая продукция.

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