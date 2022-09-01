В Севастополе в этом году стало на полторы тысячи школьников больше

Об этом в своем поздравлении с Первым сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он пожелала школьникам и студентам успехов в учебе, а педагогам и родителям — терпения. И порекомендовал ребятам постараться запомнить, как можно больше, так как «никто наверняка не знает, какие знания пригодятся в жизни больше всего».

«В этом году в Севастополе стало на полторы тысячи школьников больше — это значит город живет и есть достойная смена», — отметил губернатор.

Напомним, в СевГУ зачислили 50 студентов из Украины и Донбасса.

Ольга Сурикова