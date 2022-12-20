Корпоративы в разгаре: В Севастополе пьяный подчиненный угнал авто директора, чтобы сгонять за спиртным

В полицию Севастополя обратился директор местной строительной фирмы, который заявил об угоне своего служебного автомобиля «Лада Ларгус» с территории предприятия.

Автомобиль был обнаружен и задержан сотрудниками ДПС в поселке Вишневое. За рулем находился 37-летний водитель, который был пьян. Он рассказал полицейским, что является работником строительной фирмы, поэтому воспользовавшись свободным доступом, угнал служебный автомобиль, чтобы съездить в ближайший магазин для покупки спиртных напитков, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, а также он стал фигурантом уголовного дела об угоне. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: В Севастополе мужчина дважды угонял один и тот же «Mercedes» с помощью отвертки

Ольга Сурикова