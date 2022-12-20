Севастополь не может разорвать кабальный договор концессии на фотофиксацию ДТП

Севастополь оказался заложником заключенного в 2016 году договора концессии на установку камер фото и видеофиксации ДТП. Его расторжение может обернуться для города непосильным штрафом. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время принятия бюджета на последующие года.

Данной темы он коснулся, упоминая недополучаемую прибыль в главную городскую казну.

«К сожалению, получается, что расторжение договора несет для нас большие финансовые риски, чем продолжение его исполнения. Хотя я с вами согласен, договор кабальный изначально был заключен. Но в одностороннем порядке его расторжение приведет к штрафу, который мы даже не сможем оплатить», – подчеркнул Развожаев.

Но ситуация, по его словам, уже изменилась к лучшему в плане выплат концессионеру. Сейчас большая часть суммы уже перекрывается штрафами и даже незначительные, но доходы, идут в бюджет.

Ольга Сурикова