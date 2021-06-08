Депутаты возмущены состоянием контейнерных площадок и качеством вывоза мусора

Муниципалитеты не в состоянии справиться с переданными полномочиями



Вице-спикер заксобрания Севастополя Татьяна Лобач считает, что в Балаклаве сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора. Об этом свидетельствуют? как постоянные жалобы избирателей, так и собственные наблюдения депутата.

«Я хочу алгоритм действий, кто все-таки убирает и что с контейнерными площадками. Сегодня складывается ситуация, что один увозит мусор, второй подбирает мусор, третий складирует туда ветки, в итоге у нас на контейнерных площадках несанкционированные свалки. У меня простой вопрос: муниципальным образованиям все-таки переданы управляющие компании, доведены деньги на содержание контейнерных площадок, какая организация вывозит у нас ветки и куда, что с ними происходит?» – обратилась Лобач к главе горхоза Евгению Горлову.

Интересует вице-спикера, переданы ли детские площадки муниципалитетам, и кто будет отвечать за их содержание.

«По мусору что-то происходит, что это значит мы отдали муниципалитетам? Какими кадрами и за какой счет они должны это все делать. С убыточными управляющими компаниями, вы прекрасно знали, что они убыточны, когда передавали», — возмутилась Лобач.

Напомним, с 1 апреля 2021 года десять государственных управляющих компаний, в ведении которых находится подавляющее количество многоквартирных домов, были переданы муниципалитетам по территориальной принадлежности. Также муниципалитетам были переданы полномочия по вывозу мусора и саночистке.

Глава города Михаил Развожаев в течение последнего месяца ни раз критиковал качества вывоза мусора, саночистки и покоса травы. По его поручению был создан штаб по этим проблемным вопросам под руководством профильного вице-губернатора Николая Жигулина.