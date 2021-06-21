Коронавирус в «Артеке»: подтвердился уже у 12 детей

В лагере проводят дезинфекцию

Коронавирус выявлен уже у 12 детей, отдыхающих в лагере «Артек». Ранее сообщалось о 6 случаях. Об этом проинформировал директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко, передает Крыминформ.

«На сегодняшний день выявлено 12 детей по признакам инфекционным, мы их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения Республики Крым. Там было подтверждено, что у детей COVID-19», – сказал Федоренко.

В пресс-службе «Артека» уточнили, что дети находятся на связе с родители.

На смене в «Артеке» сейчас находится около 2,5 тысячи детей

Контактировавших с больными поместили в обсерватор. В лагере была проведена дезинфекция, он продолжит работу.

Напомним, 19 июня было перекрыто движение по автодороге в селе Родниковое, ведущей к детскому оздоровительному лагерю «Горный», перекрыто до окончательного схода воды.

Ольга Сурикова