Где в Севастополе сегодня не будет света

Плановые работы

В Севастополе 21 июня в связи с производством ремонтных работ на воздушной линии напряжением 10000В в период с 11:00 до 16:00, будет прекращаться подача электроэнергии в с. Родное .

Выполняемые работы проводятся в рамках подготовки электрических сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022гг. и помогут улучшить качество предоставляемых услуг потребителям.

Также плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции.