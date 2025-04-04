Контракт на строительство КОС «Южные» перезаключен, темпы увеличиваются

Работы обещают завершить в концу 2026 года.

Строительно-монтажными работами занимается ООО «Трансстройиндустрия». Государственный контракт, заключенный ранее с ООО «Региональная строительная компания», расторгнут из-за банкротства организации.

Строительная готовность объекта составляет порядка 40%.

Сейчас на площадке КОС «Южные» завершается строительство здания механической очистки сточных вод, первичных и вторичных радиальных отстойников, административно-бытового корпуса. Идёт строительство аэротенков, трансформаторной подстанции, специалисты прокладывают сети канализации и внутриплощадочные технологические трубопроводы.

Планируется организовать отдельный цех, где будет производиться сушка иловых остатков и их сжигание. Техническая вода после этой технологии будет очищенной, без запаха и позволит применять ее для полива.

На строительной площадке работает порядка 150 человек. К концу мая количество рабочих увеличится вдвое.

Мощность очистных сооружений достигнет 130 тысяч куб. м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч). КОС «Южные» будут запускаться поэтапно.