Суд окончательно запретил перевозки на электромобилях в Парке Победы

31 марта 2025 года Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил запрет на перевозку пассажиров электромобилями в Парке Победы. Решение затрагивает деятельность индивидуального предпринимателя Николая Головченко и компании «АТУА», которые использовали шесть электромобилей марки «LANGQING» для перевозки отдыхающих к пляжу.

Суть конфликта

Инициаторами иска выступили Департамент городского хозяйства Севастополя и ГБУ «Парки и скверы». Они указали, что предприниматель:

Работал без разрешительных документов и договора аренды земли.

Повреждал пешеходные дорожки парка.

Создавал угрозу безопасности посетителей, особенно детей.

Суд первой инстанции удовлетворил иск еще в апреле 2024 года, но Головченко подал апелляцию, что позволило ему продолжить работу временно. Теперь же запрет вступил в силу окончательно.

Позиция предпринимателя

По данным севастопольских СМИ, Николай Головченко неоднократно обращался в городские структуры, пытаясь узаконить свою деятельность, однако в Севастополе до сих пор нет регламента, регулирующего использование подобного транспорта в парковых зонах. Несмотря на судебное решение, предприниматель не исключает компромисса. Он заявляет, что готов организовать перевозки по альтернативному маршруту, минуя пешеходные зоны парка. По его словам, такой вариант уже тестировался в прошлом году и не вызывал претензий у властей.

Этим летом электромобили в Парке Победы точно не появятся – запрет действует, а реконструкция парка делает прежний маршрут невозможным. Однако Головченко намерен обжаловать решение в кассационной инстанции и надеется найти решение, которое устроит и город, и пассажиров, желающих добираться до пляжа с комфортом.

Ситуация остается на контроле – если стороны договорятся, уже в этом сезоне перевозки могут возобновиться, но по новому пути.