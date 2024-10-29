Козы и куры по соседству: Как пенсионер в Севастополе устроил мини-ферму под гаражным кооперативом 

Дед Фарамас в свои 85 лет решил помочь себе сам и завел коз и кур у стен гаражного кооператива на Бориса Михайлова. Он уверен, что никому не мешает, а территория возле дороги за гаражами никому не принадлежит. На своем подворье постоянно убирает, как считает нужным, поэтому и у жителей дома напротив не может быть, по его мнению, оснований для жалоб.

Его история создания фермерского хозяйства началась с того, что ему прооперировали желудок и после этого порекомендовали пить козье молоко. Мужчина пожаловался корреспонденту «Севкор», что купленное молоко ему помогало через раз, потому что нечестные продавцы разбавляли свой товар водой или использовали порошок. Тогда дед вспомнил свой опыт работы в фермерских хозяйствах, сам он из Узбекистана, образование получил там высшее, детям своим дал правовое, сам, как он рассказал, занимался торговлей и поставками для гостиниц мяса и молочки, а на старости решил, что будет разводить самостоятельно рогатую скотинку.

Фарамас гордится, что свою козу Машу выбирал долго и со знанием дела, «купил за дорого» — 15 тысяч отдал, и теперь она дает 4-5 литров молока в день. Но ему столько не надо, хватает литра для здоровья, остальное раздает бесплатно желающим, а они его благодарят едой.

На ферме он завел еще боевых кур. Говорит, для души. И еще цыпленка-бройлера. Куры уже даже успели вывести потомство. В гаражном боксе он оборудовал для птенцов теплый загон. Туда же на зиму должна переехать и коза. По некоторым рассказам Фарамаса, коз несколько. Для их зимовки дед по всем мусоркам собирает ковры, некоторые ему даже пришлось выкупать у местных смотрителей помоек. Корма для своих подопечных он держит в багажнике старых «Жигулей». А пока хорошая погода куры пасутся здесь же, приучены на дорогу не бегать, а коза привязана недалеко на зеленной поляне. Детвора с соседних многоэтажек приходит поглазеть на диковинку.

Его безоблачную фермерскую жизнь периодически омрачает, как он говорит, появление грубых, как их назвал за это Фарамас, «необразованных» мужчин, которые ему угрожают и требуют убрать свои загородки. Объяснить, что это за мужчины он не смог, говорит, они не представлялись. А вот из полиции к нему приходили, и, по словам пенсионера, это были добрые люди и ничего от него не требовали. А один раз даже помогли найти козу, которую буквально на следующий день после покупки якобы украла некая женщина, а потом за возврат просила еще какие-то деньги.

При этом в одном из чатов Гагаринского района была иная версия произошедшего. Там женщина рассказывала, что нашла бродившую козу и долго искала ее хозяина.

Встреченная рядом с приусадебным хозяйством женщина, собственница одного из гаражей в местном кооперативе, рассказала, что им дед с козой не мешает, они к нему претензий не имеют.

Сам Фарамас говорит, что пример взял с жителей частного сектора рядом, там люди в своих дворах тоже выращивают птиц и кроликов. Он недоумевает, почему он также не может разводить скотину. При этом сам мини-фермер живет в многоэтажке напротив гаражей и намерений переезжать в частный сектор или сельскую зону не имеет.

А как часто вы встречаете под окнами в многоэтажках в Севастополе с животными и птицами и мешают ли они вам?

Ольга Сурикова

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