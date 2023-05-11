Стало известно, когда ФК «Севастополь» будет играть в федеральной лиге

Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза примет решение о том будет ли ФК «Севастополь» играть в Футбольной национальной лиге после 16 мая. Об этом сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Он также рассказал, что первичная оценка клуба и стадиона на улице Брестской специалистами РФС была уже проведена. По ее результатам были выданы замечания, которые клуб устраняет.

«После 16 мая мы ждем определения даты выезда комиссии по лицензированию на территорию Брестской, 21 (стадиона ФК «Севастополь» — ред.), на территорию ФК «Севастополь» и я уверен, что процедуру лицензирования мы пройдем», — рассказал Резниченко.

Он также подчеркнул, что после лицензирования ФК «Севастополь» будет представлять Севастополь во втором дивизионе Футбольной национальной лиги.

Напомним, в январе этого года руководство ФК «Севастополь» сообщило, что клуб в этом году продолжит играть в премьер лиге Крымского футбольного союза, пока не будет принято окончательное решение о вступлении клубов Крыма в ФНЛ.

Дмитрий Островский