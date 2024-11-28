На площади Нахимова 29 ноября можно бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

Жителям Севастополя сообщили, что в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в городе проходит акция, где любой желающий может бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус.

Тестирование будет проводиться 29 ноября с 10:00 до 17:00 в мобильной амбулатории на площади Нахимова.

Если вы не успеете пройти тест, можете обратиться в Севастопольский Центр СПИД по адресу Коммунистическая, 40.

Тестирование там также бесплатно и проводится каждый будний день с 08:00 до 13:00.

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Кристина Ветер