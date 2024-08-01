Коммерсант из Севастополя подозревается в хищении у 11 инвесторов 38 млн рублей

Обвинение предъявлено 33-летнему местному жителю, занимавшему должность гендиректора двух предприятий, специализирующихся на реализации мясной продукции.

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С 2019 по 2023 год он предлагал своим знакомым из Севастополя, Республики Крым и Московской области материально поддержать развитие его бизнеса, обещая ежемесячно выплачивать до 10 % от суммы инвестиций, а через год – полностью вернуть еще и вклады. В эту схему он успел вовлечь 11 человек. Их деньги —38 млн рублей — фигурант потратил на развлечения и отдых. Устанавливаются возможные другие потерпевшие.

Во время обысков у него были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, а также расписки о передаче денежных средств.

Коммерсант заключен под стражу.

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Ольга Сурикова