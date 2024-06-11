Новая мошенническая схема: «закрытие кредита» на миллионы рублей

Злоумышленники в социальных сетях, мессенджерах и на профильных форумах убеждают россиян оформить кредит в крупном банке, а затем перевести 60% от суммы на счёт инвестиционной фирмы. В обмен они обещают погасить кредит, оставив 40% на счету человека.

Однако, сотрудник по информационной безопасности «Сбера» обнаружил эту схему, когда клиент банка попытался погасить кредиты за 27 человек. Расследование и анализ кредитного портфеля выявили три финансовые пирамиды, и процесс выдачи кредитов обманутым гражданам на 200 млн рублей был пресечен.