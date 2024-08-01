В Севастополе увеличили до 400 тысяч рублей единовременные выплаты контрактникам

Сегодня на заседании правительства Севастополя принято решение об увеличении размера единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны с 200 до 400 тысяч рублей.

«Это по сути Указ, который был опубликован вчера, которым регионам было поручено военным увеличить региональную выплату при заключении контракта в соответствии с размером федеральной выплаты. Теперь человек в нашем пункте отбора, решивший заключить контракт и отправиться на СВО, получит 400 тысяч федеральных денег и мы раньше доплачивали 200 тысяч, а будем платить тоже 400 тысяч рублей», – отметил губернатор Михаил Развожаев.

Таким образом, гражданин, заключивший контракт в пункте отбора в Севастополе, получит две выплаты – федеральную и региональную по 400 тысяч рублей, суммарная выплата составит 800 тысяч рублей.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал Указ об увеличении федеральной единовременной выплаты для тех, кто служит по контракту. При этом он порекомендовал субъектам федерации увеличить и региональную выплату.

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Ольга Сурикова