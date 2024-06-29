На базе Парка Патриот проходят занятия по оказанию первой помощи

Жизнь Здоровье
29-06-2024
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Сегодня на базе Парка Патриот прошло занятие по оказанию первой медицинской помощи. Пять профессиональных инструкторов из зоны СВО около четырех часов обучали севастопольцев алгоритму действий при осколочно-взрывных ранениях.
 

Участникам курсов рассказали как накладывать жгут и останавливать кровотечение в разных частях тела, а также как оказать самопомощь.

Началось занятие с воздушной тревоги. Все участники курса отправились в землянку-убежище.

«Накладывать жгуты очень тяжело, даже не пострадавшему человеку. У меня из 10 только один раз правильно вышло», — делится впечатлениями участница занятий.

Анна Левина

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