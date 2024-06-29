На базе Парка Патриот проходят занятия по оказанию первой помощи

Сегодня на базе Парка Патриот прошло занятие по оказанию первой медицинской помощи. Пять профессиональных инструкторов из зоны СВО около четырех часов обучали севастопольцев алгоритму действий при осколочно-взрывных ранениях.

Участникам курсов рассказали как накладывать жгут и останавливать кровотечение в разных частях тела, а также как оказать самопомощь.

Началось занятие с воздушной тревоги. Все участники курса отправились в землянку-убежище.