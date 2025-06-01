В Доме культуры рыбаков состоялась премьера спектакля «Волшебная книга». Подавляющее большинство актеров – севастопольские дети.

Трогательная постановка рассказывает историю настоящей дружбы, семейных ценностей и веры в чудеса.

По словам режиссера-постановщика Светланы Городничевой, «Волшебная книга» является плодом упорной работы всей команды студии «А-ФИШкА». В постановке принимали участие 120 человек разных возрастов: от 4 до 27 лет.

Студия регулярно проводит мероприятия, участвует в фестивалях и занимает первые места в конкурсах, а также показывает спектакли на различных городских праздниках для севастопольцев. Одно из последних достижений — получение звания образцовой в прошлом году.

Мама одного из воспитанников студии Татьяна Кудрина отмечает пользу занятий для ребенка:

«В игровой форме ребенок учится держаться уверенно и раскрепощенно. Это помогает и при ответах в школе. У нас была проблема в том, что ребенок боялся отвечать у доски, не верил в себя. Также благодаря театральной студии у ребенка развивается память, речевые навыки и образное мышление».

Светлана Городничева подчеркивает главную миссию объединения: развить творческий потенциал ребенка, научить уверенности и привить качества взаимовыручки и доброты.

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